Милиция еще не установила, из какого оружия молодежь стреляла в Оше

Расследуется инцидент со стрельбой на улице группой молодых людей в Оше 10 января.
Милиция пока не выяснила, с какого оружия были произведены выстрелы. 14 января городское УВД распространило официальное сообщение, согласно которому инцидент произошел недалеко от ресторана «Изюм», расположенного вблизи мэрии и здания областной власти.
В социальных сетях было распространено видео, на котором один из собравшихся молодых людей стрелял в воздух.
Милиция изучила видеозапись и допросила участников события. По предварительным данным, 21-летний парень стрелял в воздух, когда молодые люди отмечали день рождения. Никто не пострадал.
Этот факт расследуется согласно статье 121 Кодекса о проступках («Стрельба в населенном пункте»).
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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