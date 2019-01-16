Милиция еще не установила, из какого оружия молодежь стреляла в Оше

Расследуется инцидент со стрельбой на улице группой молодых людей в Оше 10 января.

Милиция пока не выяснила, с какого оружия были произведены выстрелы. 14 января городское УВД распространило официальное сообщение, согласно которому инцидент произошел недалеко от ресторана «Изюм», расположенного вблизи мэрии и здания областной власти.

В социальных сетях было распространено видео, на котором один из собравшихся молодых людей стрелял в воздух.

Милиция изучила видеозапись и допросила участников события. По предварительным данным, 21-летний парень стрелял в воздух, когда молодые люди отмечали день рождения. Никто не пострадал.

Этот факт расследуется согласно статье 121 Кодекса о проступках («Стрельба в населенном пункте»).

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org