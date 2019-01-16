Мээрбек Мискенбаев добровольно ушел с поста председателя ОО "Айкол Ала-Тоо"

Мээрбек Мискенбаев освобождён от позиции председателя общественного объединения "Айкол Ала-Тоо".



Мээрбек Мискенбаев освобождён от позиции председателя общественного объединения "Айкол Ала-Тоо". Такое решение принято на очередном заседании, сообщили из указанного объединения.

Напомним, экс-депутат Мискенбаев руководил общественным объединением на протяжении 4-х лет. Согласно информации, уход с позиции председателя было его личным решением.

"Смена руководства не повлияет негативно на нашу деятельность. Мы будем продолжать прилагать усилия по соцобеспечению апрельских героев. Будем придерживаться в политике объективной, нейтарльной позиции", - заявляет общественное объединение.

Кроме того, подчёркнуто, что "Айкол Ала-Тоо" не имеет никакого отношения к назначенному на 17 января митингу. Объединение не присоединяется к китайским призывам.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org