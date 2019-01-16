Мээрбек Мискенбаев освобождён от позиции председателя общественного объединения "Айкол Ала-Тоо".
Мээрбек Мискенбаев освобождён от позиции председателя общественного объединения "Айкол Ала-Тоо". Такое решение принято на очередном заседании, сообщили из указанного объединения.
Напомним, экс-депутат Мискенбаев руководил общественным объединением на протяжении 4-х лет. Согласно информации, уход с позиции председателя было его личным решением.
"Смена руководства не повлияет негативно на нашу деятельность. Мы будем продолжать прилагать усилия по соцобеспечению апрельских героев. Будем придерживаться в политике объективной, нейтарльной позиции", - заявляет общественное объединение.
Кроме того, подчёркнуто, что "Айкол Ала-Тоо" не имеет никакого отношения к назначенному на 17 января митингу. Объединение не присоединяется к китайским призывам.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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