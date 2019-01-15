Бишкекский горсуд оставил экс-мэра Кубанычбек Кулматова под стражей до 31 января

Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда о содержании под стражей до 31 января бывшего мэра города Бишкека Кубанычбека Кулматова.





Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда о содержании под стражей до 31 января бывшего мэра города Бишкека Кубанычбека Кулматова. Как информировал адвокат Кулматова Сергей Слесарев, суд вынес такое решение 14 января.

18 мая на Кубанычбека Кулматова было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". В рамках дела ему было предъявлено обвинение в том, что в бытность мэром Бишкека в 2014 году он незаконно использовал средства, выделенные на строительство школы и детского сада в жилмассиве Калыс-Ордо. 5 июня он был арестован ГКНБ.

14 июня на Кулматова было возбуждено еще одно уголовное дело по статьям "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного кодекса КР. ГКНБ распространил информацию, что Кулматов незаконно получил гражданство Кыргызстана. Позже Государственная регистрационная служба отозвала поданное в районный суд заявление о признании недействительными ID и общегражданского паспортов Кулматова, и рассмотрение дела было приостановлено.

Источник: super.kg, gezitter. org