Потерпевший крушение в Иране самолет из Кыргызстана перевозил мясо 

В Иране утром 14 января разбился грузовой военный самолет Boeing-707, который совершал рейс из Бишкека.
В Иране утром 14 января разбился грузовой военный самолет Boeing-707, который совершал рейс из Бишкека. Как рассказала пресс-секретарь кыргызстанского аэропорта "Манас" Алия Курбанова, самолет перевозил мясо для нужд иранской армии и принадлежал иранской компании.
В Бишкек он прилетел из Таиланда с получасовым опозданием поздно вечером 13 января, после чего, по данным пограничников, 11 членов экипажа из 16 выезжали в город. Вылетел рейс из Бишкека в 7.16 утра и должен был приземлиться в аэропорту "Пайам" близ Тегерана.
Крушение произошло в районе 11 часов утра в пригороде Тегерана. По данным Reuters, в регионе, где произошла катастрофа, были сложные погодные условия. Капитан Boeing попытался зайти на экстренную посадку на аэродром Фат вместо аэропорта "Пайам", но не справился с управлением. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в жилой район, развалился и загорелся.
Погибли 15 из 16 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа, в том числе одна женщина, все они – граждане Ирана. Единственный выживший – бортинженер, он доставлен в госпиталь.
По данным властей Кыргызстана, поставками мяса для нужд иранской армии уже несколько лет занимается местная компания "Наведитс". Первая сделка в этом году была на 30 тонн баранины.
"За 2017 год у них были поставки на 146 тонн, за 2018-й - 786 тонн поставки, - рассказал Сезимбек Шийшекеев, сотрудник Госветинспекции Кыргызстана. - В этом году это была первая поставка. Из Кыргызстана только эта фирма экспортирует в Иран".
"Боинг-707" был введен в эксплуатацию 40 лет назад, он выпускался с 1958 по 1979 год. В общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий разбились 172 самолёта этой модели.
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