Врачи со скандального видео отмечали не день рождения, а сдачу годового отчета

Министерство здравоохранения прокомментировало запись, на которой медики якобы проводили праздник в рабочее время

Врачи Бишкекской детской клинической больницы №3 не праздновали день рождения, а обсуждали успешную сдачу годового отчета заведующей. Об этом Vesti.kg сообщили в Министерстве здравоохранения, комментируя ранее опубликованное видео в социальных сетях.

По данным пресс-службы ведомства, медики задержались в кабинете буквально на пять минут.

- 12 января в 8:45 часов заведующая амбулаторно-диагностического отделения после сдачи на утренней конференции годового отчета собрала коллектив на обсуждение его, - пояснили в Минздраве. - Коллеги поздравили ее с успешной сдачей, и это заняло пять минут.

В тот момент, когда врачи собрались в кабинете заведующей, по информации МЗ КР, в отделении посетителей не было.

- Были два человека на обследование, - отметили там. - Хирург осмотрела детей и направила на УЗИ и сдачу общего анализа крови. На видеозаписи врач говорит: «Я уже переговорила с мамой ребенка». Это подтверждает, что их осмотрели.

Напомним, на обнародованной видеозаписи мужчина говорил, что медики во время рабочего дня праздновали день рождения, и кабинет был украшен шарами.

- У заведующей день рождения в феврале, а кабинет украшен еще с нового года, - заключили в Минздраве.

Vesti.kg



