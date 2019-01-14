Честь офицера — 732 тысячи

Должностные лица десятого ГУ МВД и УВД Первомайского района стали фигурантами уголовного дела.

Прокуратурой города Бишкека в отношении их возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (“Злоупотребление должностным положением”), 221 (“Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций”) и 350 (“Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”) УК.



Городская прокуратура совместно со службой внутреннего расследования МВД выявили коррупционную схему, созданную обвиняемыми. Они присваивали денежные средства, предназначенные для оплаты штрафов за административное правонарушение паспортно–визового режима иностранными гражданами.



Установлено, что за период с 2015 по 2018 год эти должностные лица в сговоре с работниками одного из акционерных обществ путем фиктивной проводки приходно–кассовых ордеров через кассу этого ОАО присвоили денежные средства в сумме почти 732 тысячи сомов, полученных у 74 правонарушителей. В результате противоправных действий государству нанесен ущерб в значительном размере.



Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.

Нина НИЧИПОРОВА.

"Вечерний Бишкек"