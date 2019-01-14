Мусорные разборки

По его условиям банк предоставляет 11 миллионов евро нашей стране для реализации проекта.

Прокуратурой города Бишкека по результатам проведенной проверки в отношении должностных лиц мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (“Злоупотребление должностным положением”) и 306 (“Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики”) УК Кыргызской Республики.



Установлено, что 10 мая 2013 года между правительством КР и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписано кредитное соглашение о финансировании проекта “Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкеке”. По его условиям банк предоставляет 11 миллионов евро нашей стране для реализации проекта.



Кроме того, 24 мая 2013 года и 27 мая 2015 года между Министерством финансов, Бишкекской мэрией, МП “Тазалык”, “Бишкекским санитарным полигоном” (МП “БСП”) и ЕБРР были подписаны грантовые соглашения о предоставлении 11 миллионов евро по указанному проекту безвозвратно для закупки товаров и услуг. Также подписано проектное соглашение для реализации и исполнения кредитных обязательств.



Соглашения были ратифицированы постановлением Жогорку Кенешем. Однако в нарушение отмеченных договоров должностными лицами мэрии Бишкека МП “Тазалык” и МП “БСП” совершены незаконные действия, повлекшие за собой угрозу срыва проекта. А именно: к неплатежеспособности МП “БСП” по погашению кредита ЕБРР и сокращению его функций и доходов в пользу МП “Тазалык”, так как тариф за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов не был пересмотрен в установленном порядке.



МП “Тазалык” совместно с МП “БСП” незаконно уменьшили процентную ставку отчислений денежных средств за утилизацию мусора МП “БСП” от 20 процентов до восьми, а затем и вовсе исключили. МП “Тазалык” незаконно перечислило денежные средства в размере 70 654 011 сомов, которые не были предусмотрены в рамках кредита ЕБРР.



Более того, МП “Тазалык” совместно с МП “БСП” провели незаконную конвертацию денежных средств, аккумулировавшихся в ОАО “Айыл Банк” на валютном счете, в евро (сомы конвертировались в евро) МП “Тазалык”, в дальнейшем погашения производились путем конвертации евро в сомы. За счет курсовой разницы валют причинен ущерб в реализации проекта в сумме 547 500 сомов.



Кроме этого, бывшим директором МП “БСП” А.Б. необоснованно не выдавалась заявка на получение денежных средств в размере 1 892 400 евро иностранным подрядчикам на строительство нового полигона, в результате иностранной компанией выставлены штрафные санкции МП “БСП” в сумме 185 540 евро.



В части процедур проведения тендера установлено, что работники ГРП при составлении технических требований по лоту изменили технические условия закупаемого компактора (техника для уплотнения мусора), указанные в предыдущем тендере. По данным техническим условиям, эту технику могла поставить только фирма TANA. Также был изменен гарантийный срок эксплуатации узлов, агрегатов, деталей компактора по 8 позициям с 3 — 10 лет до 12 месяцев.



Тем самым тендерная заявка участника торгов консорциума TANA не соответствовала квалификационным и техническим требованиям данного тендера. Несмотря на это, комиссия, злоупотребляя своими служебными полномочиями необоснованно присудила по лоту №3 закупку компактора TANA Е–320 консорциуму TANA.



Тогда как по предыдущему проведенному тендеру BSWM–3 была отклонена заявка от консорциума ОсОО “Азияавтоцентр” + “Эхитус фирма ран я тулберг”, который предложил такой же компактор TANA Е–320 по цене 359000 евро (в том числе стоимость компактора и запчастей 340 500 евро и техническое обслуживание 18 500 евро) по причине несоответствия техническим параметрам.



Аналогично тендерная комиссия ранее по данному торгу BSWM–3 отклонила заявку Yema Group Ltd. на поставку компактора по цене 235 201 евро (в том числе стоимость самой техники и запчастей к ней на 225 501 евро и техобслуживание 9700 евро) в связи с несоответствием квалификационным требованиям. Установлено, что тендерной комиссией необоснованно были отклонены заявки участников тендера BSWM–3 на закупку компактора.



В результате 10 ноября 2016 года группа ОРП МП “Бишкекский санитарный полигон” закупила компактор TANA E–320 по завышенной цене, то есть дороже, чем предлагали в предыдущем тендере консорциума ОсОО “Азияавтоцентр” + Ehitusfirma Rand Ja Tulberg AS “ и Yema Group Ltd. В результате нанесен ущерб бюджету города Бишкека.



Таким образом должностными лицами мэрии г.Бишкека нарушены права и интересы общества и государства, а также поставлен под угрозу международный проект “Улучшение системы управления ТБО в городе Бишкеке”.



Уголовное дело передано в следственный орган для организации расследования.

Нина НИЧИПОРОВА.



"Вечерний Бишкек"