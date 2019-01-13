Новый иск в отношении Алмазбека Атамбаева поступил в Октябрьский районный суд

Истец пожаловался, что справку о месте жительства экс-президента удалось получить с трудом

Представитель бывшего генерального прокурора Азимбека Бекназарова, экс-спикера ЖК Ахматбека Келдибекова и экс-председателя ГКНБ Кенешбека Душебаева подал новый иск в отношении бывшего президента и лидера СДПК Алмазбека Атамбаева. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

- Заявление поступило только что, зарегистрировали около 11 часов, - сказали там. – Теперь его начнут рассматривать.

Один из истцов, Азимбек Бекназаров признался Vesti.kg, что адвокату стоило большого труда добыть требуемую справку о месте жительства экс-президента. В органах местного самоуправления уверяли, что лидер СДПК «тут не проживает». В итоге пришлось обратиться с запросом в министерство внутренних дел.

Напомним, 26 декабря 2018 года Келдибеков, Бекназаров и Душебаев подали в Октябрьский районный суд исковое заявление о защите чести и достоинства в отношении Алмазбека Атамбаева и директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова. Причиной стали высказывания бывшего президента об этих политиках в интервью телеканалу.

В иске заявлена сумма 18 млн сомов: по 3 млн сомов каждому истцу от каждого ответчика.

Суд оставил заявление без движения до 9 января 2019 года из-за недочетов в документах. Не успев исправить их до указанного срока – 9 января – истцы забрали заявление.

Ранее Vesti.kg передавало, что политики твердо намерены судиться с бывшим президентом.





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