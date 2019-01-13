Смерть девочки. Врач не сам принимал решение, какой препарат вколоть

Врач клиники, где в октябре 2018 года скончалась от анафилактического шока девочка-подросток, не сам принимал решение, какой препарат ей вколоть.



Врач клиники, где в октябре 2018 года скончалась от анафилактического шока девочка-подросток, не сам принимал решение, какой препарат ей вколоть. Об этом 24.kg рассказала депутат парламента Аида Исмаилова.



По ее словам, доктор переговорил с одним из соучредителей медицинского центра, где раньше работал, и по его рекомендации сделал ей укол.

«Этот врач сам признался, что звонил своему товарищу. А этот бизнесмен, некто господин Ким, не имеет медицинского образования, поэтому не мог ему ничего советовать. Однако же подсказал. И врач, не проведя анализов, не выявив, на какие лекарства у ребенка может быть аллергия, вколол инъекцию. Это чистой воды врачебная ошибка и халатность, повлекшая за собой смерть пациента. К ответственности, считаю, должен быть привлечен и один из владельцев клиники, подсказавший «лечение» бывшему коллеге», — заявила Аида Исмаилова.

В октябре на приеме у врача ЦСМ № 8 умерла девочка-подросток. Врача, который сделал укол девочке, отпустили под домашний арест.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105700/