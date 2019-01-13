Поножовщина в Токмаке. Пострадавший сильно болен и требует передать дело в суд

Пострадавший в поножовщине в Токмаке в августе 2018 года Талантбек Жамангулов сильно болен и требует передать дело в суд.



Пострадавший в поножовщине в Токмаке в августе 2018 года Талантбек Жамангулов сильно болен и требует передать дело в суд. Основным подозреваемым в покушении на убийство является депутат горкенеша от фракции СДПК Тынай Жансейитов. Об этом 24.kg сообщили родственники потерпевшего.

По их словам, прошло пять месяцев с момента инцидента, но милиция так и не нашла главного фигуранта. Следствие зашло в тупик.

«Пусть передают дело в суд и Тынай Жансейитов получает заочно наказание, а потом у него надо отобрать мандат», — говорят родственники Талантбека Жамангулова.



Адвокат обвиняемого Дарина Тезекбаева утверждает, что ее подзащитный вынужден был сбежать из Кыргызстана, потому что не верит в торжество правосудия и убежден, что в отношении него исполняют политический заказ, а пострадавший — Талант Жамангулов — просто сводит с ним счеты.

Адвокат утверждает: все улики сфабриковали, а свидетелей подкупили, поскольку они постоянно меняют показания.

Местонахождение Тыная Жансейитова не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке в Токмаке. Его объявили в международный розыск. ЦИК пока не рассматривал вопрос о лишении Тыная Жансейитова депутатского мандата, поскольку нет решения фракции об его исключении или заявления самого разыскиваемого о выходе из СДПК.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105828/