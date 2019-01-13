Сулайманов: Все больше людей жалуются на пытки

Если в 2017 году в Национальный центр по предотвращению пыток поступило 217 заявлений, то в 2018 году число жалоб превысило 250.





Если в 2017 году в Национальный центр по предотвращению пыток поступило 217 заявлений, то в 2018 году число жалоб превысило 250. В более 70% случаях люди жаловались на то, что подверглись пыткам. Об этом «Азаттыку» сообщил руководитель центра Нурдин Сулайманов.

Ранее Коалиция против пыток сообщала, что за два года в Кыргызстане подверглись пыткам 1 140 человек. 1 076 человек из них, или 94,4% обратившихся, сообщали, что подверглись пыткам со стороны сотрудников милиции.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org