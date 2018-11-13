Какая связь между Камчы Колбаевым и гражданином, скандалившим с детьми из-за бассейна?

В интернете опубликован снимок, запечатлевший известного кримавторитета Камчы Кольбаева и экс-сотрудника ГКНБ Иляса Амангазиева.
В интернете опубликован снимок, запечатлевший известного кримавторитета Камчы Кольбаева и экс-сотрудника ГКНБ Иляса Амангазиева.
Опубликованная фотография вызвала общественный резонанс. Неизвестно, какая имеется связь между криминальным авторитетом и чекистом.
Напомним, Иляс Амангазиев был уволен из ГКНБ после устроенного им в бассейне во дворе одного из домов Бишкека скандала.
Указанный сотрудник устроил дебош, намереваясь искупаться в детском бассейне на улице Панфилова. Соседи выступили против, потому что бассейн предназначался детям.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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