Какая связь между Камчы Колбаевым и гражданином, скандалившим с детьми из-за бассейна?

В интернете опубликован снимок, запечатлевший известного кримавторитета Камчы Кольбаева и экс-сотрудника ГКНБ Иляса Амангазиева.





В интернете опубликован снимок, запечатлевший известного кримавторитета Камчы Кольбаева и экс-сотрудника ГКНБ Иляса Амангазиева.

Опубликованная фотография вызвала общественный резонанс. Неизвестно, какая имеется связь между криминальным авторитетом и чекистом.

Напомним, Иляс Амангазиев был уволен из ГКНБ после устроенного им в бассейне во дворе одного из домов Бишкека скандала.

Указанный сотрудник устроил дебош, намереваясь искупаться в детском бассейне на улице Панфилова. Соседи выступили против, потому что бассейн предназначался детям.

Источник: fakt.kg, gezitter. org