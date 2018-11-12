На должность посла КР в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова

На должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова.
На должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности 13 ноября.
С сентября 2014 года Ибрагим Жунусов работает послом КР в Турции. Согласно законодательству страны, посол назначается на трехлетний срок. Если сумеет выделиться хорошей работой, его работа на посольской должности продлевается еще на год.
Должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане остаётся вакантной с марта 2018 года.
Источник: super.kg, gezitter. org
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