На должность посла КР в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова

На должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова.



На должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане предложена кандидатура Ибрагима Жунусова. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности 13 ноября.

С сентября 2014 года Ибрагим Жунусов работает послом КР в Турции. Согласно законодательству страны, посол назначается на трехлетний срок. Если сумеет выделиться хорошей работой, его работа на посольской должности продлевается еще на год.

Должность посла Кыргызской Республики в Узбекистане остаётся вакантной с марта 2018 года.

Источник: super.kg, gezitter. org