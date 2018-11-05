Межрайонный суд поддержал переименование улицы Шабдан Баатыра в 7 апреля

Представитель правительства на судебном заседании попросил направить запрос в кабмин. Ему непонятно одно из его постановлений

Межрайонный суд Бишкека отказал в удовлетворении иска ОФ «Наше право» против переименования улицы Шабдан Баатыра в 7 апреля. Об этом Vesti.kg сообщила глава фонда Калича Умуралиева.

- Мы в шоке, если честно, - призналась она.

По словам главы фонда, правительство, Бишкекский городской кенеш и столичная мэрия не смогли предоставить в свою защиту никаких аргументов, но суд все равно поддержал ответчика.

- Есть постановление правительства о запрете на переименование, - объяснила Умуралиева. – Ответчики уверяют, что договорились с правительством, но подтверждающего это документа предоставить не могут.

Представитель кабмина на процессе попросил направить судебный запрос в правительство для растолкования 10 пункта одного из постановлений правительства – о запрете на переименование в связи с проведением переписи населения.

- Он говорит, что ему этот пункт непонятен, - недоумевает правозащитница. – Но он же сам представляет правительство! Его уполномочили на это. Он должен был подготовиться.

Калича Умуралиева отметила, что через 5 дней фонд «Наше право» получит решение суда и оспорит его.

Напомним, 19 марта Бишкекский горкенеш принял постановление о переименовании отрезка улицы Шабдан Баатыра от проспекта Чуй до Южной магистрали в улицу 7 апреля.

Однако в 2013 году в Бишкеке ввели мораторий на переименование улиц, а в марте этого года продлили его на 10 лет, то есть до 2028 года.

SOURCE: HTTPS://VESTI.KG



