Жээнбеков рад селфи с Хабибом

Глава страны Сооронбай Жээнбеков 25 октября в рамках участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики, поучаствовал и в церемонии открытия нового аэропорта в городе Стамбуле.





Глава страны Сооронбай Жээнбеков 25 октября в рамках участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики, поучаствовал и в церемонии открытия нового аэропорта в городе Стамбуле. Также в Турции встретился с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сделал с ним селфи. Интересно, пиарщики Жээнбекова сильно разрекламировали как открытие совместную фотографию президента с Нурмагомедовым. Из-за этого в обществе озвучена резкая горькая критика. В то время как президенты других стран привлекают в свои страны миллиарды долларов крупных инвестиций, Жээнбеков радуется фотографии с чемпионом кулачного боя, занят пиаром. Ни с одним государством не составлено соглашения по реализации крупных проектов. Прошел год под легковесным пиаром типа «пошел в мечеть, почитал намаз, вместе с народом летел в самолете, сделал селфи с Хабибом». Если дальше пойдет таким темпом, то никто не поверит в обновление Кыргызстана.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.4, gezitter. org