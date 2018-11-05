В суде начался процесс по делу экс-депутата Аскарбека Шадиева

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела по делу экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева.
В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела по делу экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева.
В начале процесса прокурор просил рассмотреть дело без подсудимого, так как он находится в розыске и его местонахождение неизвестно.
В свою очередь адвокат Учкун Каримов заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения уголовного дела. Так как Шадиев не получал копию обвинительного заключения.
«В законе указывается, что в суде первой инстанции дело должно рассматриваться с участием подсудимого. Мой подзащитный не допрошен и не ознакомлен с материалами следствия», – сказал он.
Судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении ходатайства и начал рассматривать дело. Пояснив, что законом предусматривается рассмотрение уголовного дела без подсудимого. По данным следствия, Аскарбек Шадиев ранее вылетел по маршруту Москва-Нью Йорк.
Напомним, Шадиев допрошен в ГКНБ 22 марта, в рамках уголовного в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств с использованием поддельных документов заведующим отделом комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.
K-News
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!