В суде начался процесс по делу экс-депутата Аскарбека Шадиева

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела по делу экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева.

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела по делу экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева.

В начале процесса прокурор просил рассмотреть дело без подсудимого, так как он находится в розыске и его местонахождение неизвестно.

В свою очередь адвокат Учкун Каримов заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения уголовного дела. Так как Шадиев не получал копию обвинительного заключения.

«В законе указывается, что в суде первой инстанции дело должно рассматриваться с участием подсудимого. Мой подзащитный не допрошен и не ознакомлен с материалами следствия», – сказал он.

Судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении ходатайства и начал рассматривать дело. Пояснив, что законом предусматривается рассмотрение уголовного дела без подсудимого. По данным следствия, Аскарбек Шадиев ранее вылетел по маршруту Москва-Нью Йорк.

Напомним, Шадиев допрошен в ГКНБ 22 марта, в рамках уголовного в рамках возбужденного уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств с использованием поддельных документов заведующим отделом комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым и другими лицами.

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