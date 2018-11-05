Судьи выполняют задание власти

Гражданский адвокат Токтайым Уметалиева сказала: решение оставить экс-мэра города Бишкека Кубанычбека Кулматова в заключении доказывает исполнение судьями задания власти.





Гражданский адвокат Токтайым Уметалиева сказала: решение оставить экс-мэра города Бишкека Кубанычбека Кулматова в заключении доказывает исполнение судьями задания власти. Она говорит: «По открытому на Кубанычбека Кулматова делу в течение 6 месяцев нет ни одного доказательного материала. Следователь Артур Шадыбеков говорит «мы ищем материалы». А почему не арестовывают, поискав и найдя? Надо же арестовать, найдя материалы, проведя экспертизы, когда все будет доказано. Удивляет, каким образом Шадыбеков пришел в ГКНБ. Было доказано, что он незаконно обыскивал дома нескольких граждан. Несмотря это, парень снова пришел в ГКНБ, что вызывает несколько подозрительных мыслей»,- сообщила она.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.4, gezitter. org