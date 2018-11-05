Абдышукур Нарматов – советник президента?

Мы считаемся светской страной, это мы четко указали в Основном законе, но, судя по всему, религия оказывает большое влияние.
Мы считаемся светской страной, это мы четко указали в Основном законе, но, судя по всему, религия оказывает большое влияние. Создается ощущение, что президент Жээнбеков сделал своим советником Абдышукура Нарматова, чрезмерно религиозного, ничего не признающего кроме ислама, готового бросить все, когда речь идет об арабах человека. С какой целью? Просто так? В общем, кто их поймет…
Источник: газета «Кабар-Инфо» №43 от 02.11.2018 / стр. 2, gezitter. org
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