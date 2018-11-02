Самара Каримова: "Как оказалось, мой приход на маленькую должность нарушает сон многих людей"

"Как оказалось, мой приход на маленькую должность нарушает сон многих людей", - такой комментарий оставила на своей странице социальные сети певица Самара Каримова после своего освобождения от должности директора Ошского государственного музыкального училища.





"Как оказалось, мой приход на маленькую должность нарушает сон многих людей", - такой комментарий оставила на своей странице социальные сети певица Самара Каримова после своего освобождения от должности директора Ошского государственного музыкального училища. Как отмечает исполнительница в своём посте, у неё были планы отремонтировать данное учебное заведение за 2 года.

"У меня всё хорошо. Всевышний дал мне ещё одно испытание. Я приняла его всем сердцем. Как у творческого человека у меня болело сердце за состояние музыкального учебного заведения. Пошла не от скуки, не потому, что мне делать нечего. Я бы пошла на риск, привлекла спонсора, написала проект и через два 2 года училище бы процветало. Ведь пока кто-то раздумывает, рисковый быстро завершает дело. Ну ладно, это судьба. Надеюсь, что другой человек, пришедший вместо меня, исправит. Творческие люди очень нежны. Дарования будут развиваться, если живут и учатся в красивом, радующем глаз месте.

В очередной раз ощутила свое достоинство. Я ведь тоже не простой человек. Как оказалось, мой приход на маленькую должность нарушает сон многих людей, вызывает беспокойство многих моих ага, работающих на больших должностях. Но скажу, что народ забудет вас, как только покинете насиженное кресло. Я же наверняка буду в сердце народа благодаря дарованному Богом таланту. Стремглав бросающиеся подставить мне подножку, я на вас не обижаюсь. Многое можно было сказать, но характер мой мужской, хотя я женщина. Говорю один раз и от своих слов не отказываюсь", - написала певица.

Приказ о назначении Самары Каримовой директором Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы Борошева вышел 24 октября, новый руководитель была официально представлена трудовому коллективу. Однако сегодня министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов заявил, что отменил приказ.

Источник: super.kg, gezitter. org