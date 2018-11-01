Повышенную зарплату семейным врачам перечислят 5 ноября

Повышенную зарплату семейным врачам перечислят 5 ноября, с 6-го начнутся выплаты на местах. Об этом 24.kg сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.



Повышенную зарплату семейным врачам перечислят 5 ноября, с 6-го начнутся выплаты на местах. Об этом 24.kg сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.



С 1 октября 2018 года в Кыргызстане ввели новую систему оплаты труда семейных врачей и медицинских сестер. Надбавки зависят только от работы самих врачей. Разработаны восемь индикаторов, за выполнение которых предусмотрены баллы. Если врач по результатам работы получит 100 баллов, доплата составит 16 тысяч 204 сома.

«Баллы будут считать сотрудники медико-информационных отделов самих организаций здравоохранения. И ответственность лежит на них. А мы только постфактум будем проводить мониторинг и проверки. После 6 ноября станет известно, у кого и сколько составила доплата», — отметили в ФОМС.



Сегодня базовая ставка составляет 5 тысяч сомов. К ней добавляют надбавку за выслугу лет, наличие квалификационной категории и ученой степени, есть и другие надбавки. В итоге, например, молодой врач с небольшим опытом работы сейчас получает в среднем 6,5 тысячи сомов, врач с опытом свыше пяти лет — 8,9 тысячи сомов, а врач высшей категории со стажем выше 30 лет — 13,8 тысячи сомов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/100404/