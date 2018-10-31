13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим

На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим.



На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Там отметили, что заявление в милицию написали сотрудники одного из реабилитационных центров, узнавшие о факте насилия.



По словам девочки, в 2015 году отчим два раза ее изнасиловал: дома, пока матери не было, и у родственников, к которым они ездили в гости.

Экспертиза подтвердила, что девственная плева у подростка нарушена.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется расследование.

Фото на главной странице иллюстративное.





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