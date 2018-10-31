           
Подробности
Общество
Просмотров: 11

13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим

На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим.

 
На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

 

Там отметили, что заявление в милицию написали сотрудники одного из реабилитационных центров, узнавшие о факте насилия.

 
По словам девочки, в 2015 году отчим два раза ее изнасиловал: дома, пока матери не было, и у родственников, к которым они ездили в гости.

 

Экспертиза подтвердила, что девственная плева у подростка нарушена.

 

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется расследование.

 

Фото на главной странице иллюстративное.

 


 
URL: https://kaktus.media/381893 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить