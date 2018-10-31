На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим.
На Иссык-Куле 13-летняя девочка рассказала, что три года назад ее изнасиловал отчим. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
Там отметили, что заявление в милицию написали сотрудники одного из реабилитационных центров, узнавшие о факте насилия.
По словам девочки, в 2015 году отчим два раза ее изнасиловал: дома, пока матери не было, и у родственников, к которым они ездили в гости.
Экспертиза подтвердила, что девственная плева у подростка нарушена.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется расследование.
Фото на главной странице иллюстративное.
URL: https://kaktus.media/381893
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!