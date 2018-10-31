Прошла свадьба певца Курала Чокоева и его избранницы Жанары. Фото

Вчера, 30 сентября, в одном из ресторанов Бишкека прошла свадьба певца Курала Чокоева.



Вчера, 30 сентября, в одном из ресторанов Бишкека прошла свадьба певца Курала Чокоева. Его избранницей стала девушка по имени Жанара.

Ранее, 24 сентября, у пары прошло торжество кыз узатуу в Чолпон-Ате, откуда родом невеста. Жанаре 27 лет, предложение певец сделал во время отдыха в Турции.

Отметим, Курал прославился после исполнения песни "Сейдакматтын ыры" в дуэте с Ильязом Андашем.

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