Прошла свадьба певца Курала Чокоева и его избранницы Жанары. Фото

Вчера, 30 сентября, в одном из ресторанов Бишкека прошла свадьба певца Курала Чокоева.
Вчера, 30 сентября, в одном из ресторанов Бишкека прошла свадьба певца Курала Чокоева. Его избранницей стала девушка по имени Жанара.
Ранее, 24 сентября, у пары прошло торжество кыз узатуу в Чолпон-Ате, откуда родом невеста. Жанаре 27 лет, предложение певец сделал во время отдыха в Турции.
Отметим, Курал прославился после исполнения песни "Сейдакматтын ыры" в дуэте с Ильязом Андашем.
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