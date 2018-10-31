Не работающий сайт ibilim.kg , исчезнувшие без следа 190 тысяч долларов…

12 марта Министерство образования и науки запустило сайт ibilim.kg . Наверное запустили не так как надо, в общем, до сих пор не заработал сайт, на который затратили 190 тысяч долларов.



12 марта Министерство образования и науки запустило сайт ibilim.kg . Наверное запустили не так как надо, в общем, до сих пор не заработал сайт, на который затратили 190 тысяч долларов. Из упомянутого министерства сообщили, что возникли неполадки в мультимедийных ресурсах и вопрос решится в течение недели. Помнится, такие обещания звучали и ранее, а упомянутое министерство заверяло, что сайт заработает с сентября.

Стоит отметить, что над сайтом работали 30 человек, а из Всемирного банка было выделено 190 тысяч долларов.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №83 от 30.10.2018 / стр. 3, gezitter. org