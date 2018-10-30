После назначения экс-руководителя Департамента туризма Азамата Жаманкулова на пост министра культуры, информации и туризма, данная должность остается вакантной.
После назначения экс-руководителя Департамента туризма Азамата Жаманкулова на пост министра культуры, информации и туризма, данная должность остается вакантной. Поступила информация, что на пост главы департамента туризма придёт Кайрат Иманалиев, якобы он говорит, что "решил вопрос с вышестоящими". Когда в этой связи fakt.kg обратился за комментариями к Кайрату Иманалиеву, он сказал следующее. "Нет. Какое я отношение имею к туризму? Каким образом я туда попаду? Как я туда пойду, если являюсь творческим работником сферы культуры. От вас слышу впервые", - сказал Иманалиев.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!