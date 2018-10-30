Иманалиев: "Какое я отношение имею к туризму? Каким образом я туда попаду?"

После назначения экс-руководителя Департамента туризма Азамата Жаманкулова на пост министра культуры, информации и туризма, данная должность остается вакантной.





После назначения экс-руководителя Департамента туризма Азамата Жаманкулова на пост министра культуры, информации и туризма, данная должность остается вакантной. Поступила информация, что на пост главы департамента туризма придёт Кайрат Иманалиев, якобы он говорит, что "решил вопрос с вышестоящими". Когда в этой связи fakt.kg обратился за комментариями к Кайрату Иманалиеву, он сказал следующее. "Нет. Какое я отношение имею к туризму? Каким образом я туда попаду? Как я туда пойду, если являюсь творческим работником сферы культуры. От вас слышу впервые", - сказал Иманалиев.

Источник: fakt.kg, gezitter. org