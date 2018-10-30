СДПК ответила ГКНБ: По взятым Илмияновым деньгам обращайтесь к Сооронбаю Жээнбекову

Социал-демократическая партия Кыргызстана дала официальный ответ на письмо Госкомитета нацбезопасности относительно Икрамжана Илмиянова. Об этом порталу SUPER.KG сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.
Социал-демократическая партия Кыргызстана дала официальный ответ на письмо Госкомитета нацбезопасности относительно Икрамжана Илмиянова. Об этом порталу SUPER.KG сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.
Согласно информации, ГКНБ направил СДПК письмо, связанное с президентскими выборами 2017 года.
"В ходе следствия прозвучала информация, что 8 августа 2017 года замглавы выборного штаба Икрамжану Илмиянову компанией "Дизель комплект" передана "спонсорская помощь" в размере 150 тысяч долларов. Была указанная сумма после 8 августа 2017 года передана Икрамжаном Илмияновым или другими лицами СДПК для поддержки деятельности партии?" - написано в письме ГКНБ.
Как заявила Жолдубаева, СДПК в своем ответе информирует, что 15 июля 2017 года партия выдвинула на президентские выборы кандидатуру Сооронбая Жээнбекова и все вопросы решал его штаб.
"Все вопросы подготовки к выборам, в том числе финансовые, решал непосредственно кандидат в президенты и его штаб. В СДПК сообщили, что партия не имеет отношения к штабам и избирательным фондам, а вся финансовая документация избирательного штаба сдается в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Партия предложила обратиться к бывшему кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову или в Центризбирком, где хранятся документы", - сказала представитель СДПК Жолдубаева.
До этого ГКНБ возбудил на Илмиянова уголовное дело по статье "мошенничество", Первомайский районный суд заочно вынес решение о его аресте. 19 октября Илмиянов был задержан в России и судебным решение водворен в СИЗО ГКНБ сроком до 28 ноября.
Источник: super.kg, gezitter. org
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