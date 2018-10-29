Дело Канжара Кадыралиева. Адвокаты подсудимого затягивают дело

Суд по делу экс-сотрудника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева вновь приостановили.



Суд по делу экс-сотрудника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева вновь приостановили. Об этом 24.kg сообщил юрист Азизбек Турдалиев, представляющий интересы потерпевших.

По его словам, адвокаты подсудимого подали надзорную жалобу в Верховный суд, чтобы дело перевели в Ош по подсудности.

«Ранее Бишкекский горсуд отказал в ее удовлетворении. Они обжаловали. Процесс, который должны были начать в новом составе в Октябрьском районном суде, приостановили на неопределенный срок. Адвокаты подсудимого сознательно устроили волокиту, чтобы у Канжара Кадыралиева истек срок давности по инкриминируемым ему деяниям. Мы просто бессильны. Такое ощущение, что обвиняемый нажал на все нужные педали и разбирательство встало», — сказал Азизбек Турдалиев.



Напомним, в 2014 году несколько человек обратились с жалобой на действия сотрудника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Самоуправство» УК КР.

Канжар Кадыралиев скрывался от органов следствия и явился с повинной в марте 2015 года. Находился под стражей в СИЗО-1, но в конце 2015-го освобожден под домашний арест.



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