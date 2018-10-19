В Налоговой службе не знают, оплатил ли глава ГСБЭП штраф за несвоевременную сдачу ЕНД

«Мы только составляем списки и передаем их в прокуратуру»
В Государственной налоговой службе не знают, оплатил ли глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция - прим. ред.) Бакир Таиров штраф за несвоевременную сдачу Единой налоговой декларации. Об этом Vesti.kg сказали в пресс-службе ведомства.
- Мы просто составляем списки и передаем их в прокуратуру, - пояснил начальник отдела информационного обеспечения ГНС Эркин Сазыков. - Оплатили ли штрафы граждане из этого списка, мы не знаем.
Напомним, ранее Vesti.kg сообщало, что ГНС опубликовала предварительные сведения о государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию.
Они должны оплатить штраф 2 тыс. сомов. Кроме того, местные налоговые органы передают списки в прокуратуру.
В реестре значится 470 сотрудников МВД. Среди них – бывший начальник УВД на транспорте, а ныне председатель ГСБЭП Бакир Таиров. В списке «финполовцев», вовремя не предоставивших декларацию, его фамилии почему-то нет.
По данным ГНС, по состоянию на 1 октября 2018 года ЕНД несвоевременно сдали 1 тыс. 754 государственных и муниципальных служащих.
Source: https://vesti.kg/
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