В Налоговой службе не знают, оплатил ли глава ГСБЭП штраф за несвоевременную сдачу ЕНД

«Мы только составляем списки и передаем их в прокуратуру»

В Государственной налоговой службе не знают, оплатил ли глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция - прим. ред.) Бакир Таиров штраф за несвоевременную сдачу Единой налоговой декларации. Об этом Vesti.kg сказали в пресс-службе ведомства.

- Мы просто составляем списки и передаем их в прокуратуру, - пояснил начальник отдела информационного обеспечения ГНС Эркин Сазыков. - Оплатили ли штрафы граждане из этого списка, мы не знаем.

Напомним, ранее Vesti.kg сообщало, что ГНС опубликовала предварительные сведения о государственных и муниципальных служащих, несвоевременно представивших Единую налоговую декларацию.

Они должны оплатить штраф 2 тыс. сомов. Кроме того, местные налоговые органы передают списки в прокуратуру.

В реестре значится 470 сотрудников МВД. Среди них – бывший начальник УВД на транспорте, а ныне председатель ГСБЭП Бакир Таиров. В списке «финполовцев», вовремя не предоставивших декларацию, его фамилии почему-то нет.

По данным ГНС, по состоянию на 1 октября 2018 года ЕНД несвоевременно сдали 1 тыс. 754 государственных и муниципальных служащих.

Source: https://vesti.kg/