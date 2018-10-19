Служба “Горячая линия 115” приступила к работе в новом формате

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Омбудсмена КР.
Служба “Горячая линия 115” (помощи несовершеннолетним и лицам, находящимся в закрытых учреждениях) при аппарате Омбудсмена (Акыйкатчы) КР приступила к работе в новом формате.
Представительство Тюремной реформы PRI в Центральной Азии, поддержавшее проект, обеспечивает и супервизийную поддержку сотрудников. Она включает в себя не только профильную помощь в улучшении качества услуг, но и тренинги по личностному росту, эмоциональной разгрузке, повышению уровня критического мышления. К слову, их количество теперь не ограничивается штатом “Горячей линии”, ведь правовую помощь проекту будут оказывать все отделы аппарата Омбудсмена.
Вчера, 18 октября, состоялась первая встреча-супервизия, посвященная обсуждению нового формата работы и планов на будущее. Среди них – подготовка Сборника рекомендаций в ситуациях с нарушением гражданских прав (в формате “вопрос-ответ”). Сборник будет выпущен в печатном и электронном виде на кыргызском и русском языках. Его презентация планируется на весну 2019 года.
Тренинг для сотрудников института Омбудсмена провела Юлия Денисенко – эксперт Представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI), судебный эксперт с правом производства судебной экспертизы по специальностям “психолого-филологическое исследование” и “религиоведческое исследование”, консультант по влиянию и противодействию социально-психологическому манипулированию в деструктивных группах, магистр социальных наук по специальности “религиоведение”, лингвист, профессиональный журналист, тренер.
Кроме того, Ю.Денисенко имеет большой опыт в работе аналогичных служб, более 10 лет на практике занимается реабилитацией лиц, находившихся в экстремистских и террористических организациях.
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