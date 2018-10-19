Депутат: Число нелегальных мигрантов в Кыргызстане превысило 100 тысяч

В Кыргызстане численность нелегальных мигрантов превысила 100 тысяч, заявил 18 октября депутат парламента Таабалды Тиллаев.

В Кыргызстане численность нелегальных мигрантов превысила 100 тысяч, заявил 18 октября депутат парламента Таабалды Тиллаев. Он сказал, что по некоторым данным, существует крупная коррупционная схема.

«Соответствующие органы их покрывают. Если даже брать по 1-2 тысячи сомов с каждого нелегального мигранта, в месяц выходит до 200 млн сомов (около 2,9 млн долларов)», - сказал депутат на заседании Жогорку Кенеша 18 октября.

Тиллаев считает недостаточными требования законодательства к иностранным мигрантам, он призвал правительство обратить внимание на этот вопрос.

Ежегодно Кыргызстан предоставляет около 15 тысяч квот для иностранных граждан. 70% из них получают граждане Китая. По неофициальным данным, в стране в несколько раз больше нелегальных мигрантов.