Одними удавками войны не выиграешь. Как выжить горнодобывающим предприятиям в Кыргызстане?

Бишкек, "Саясат. kg". Одними удавками войны не выиграешь - так описал ситуацию в горнорудной отрасли в Кыргызстане независимый журналист АсылбекКамчыбеков.

Одними удавками войны не выиграешь - так описал ситуацию в горнорудной отрасли в Кыргызстане независимый журналист АсылбекКамчыбеков.

- С сожалением могу предположить, что немногие сумеют узнать цитату, вынесенную в заголовок статьи. Для любознательных – придется дочитать ее до конца. Сегодняшней публикацией я хочу пригласить вас к разговору о методах, которые практикуют некоторые государственные органы для «наведения порядка» в кыргызстанской экономике.

Итак, для начала давайте признаем, что у нас развязана настоящая война против инвесторов. Война удавками.

О массовом бегстве инвесторов написано немало, причем убежавшие уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Можно ли привлечь новых в этой обстановке тотального террора? Нормальных - нет, а если кто и придет, то по большей части это будут авантюристы, надеющиеся ловить рыбку в нашей мутной воде. Нормальные честные инвесторы к нам не придут. Наверное, не нужны нам инвестиции, и без них прекрасно справимся? Так ведь нет, на каждом углу мы декларируем нашу открытость и инвестиционную привлекательность, встречаемся с представителями бизнеса, говорим правильные слова про поддержку. Но ничего не делаем или делаем все наоборот.

Возникает вопрос. А на нас, гражданах страны, такая экономическая политика разве не отразится? И если отразится, то не является ли эта политика антиинвестиционного террора необъявленной, опосредованной войной не только против инвесторов, иностранных и доморощенных, но и против собственных народа и страны? Ведь мы вполне можем себе представить, что произойдет, когда страна окончательно погрузится в смуту экономической разрухи и мрак упадка. Мы предполагаем, а вот правительство, видимо, знает наверняка, куда нас ведет. Ведь все происходит с его, правительства, молчаливого или явного согласия.

Давайте поддержим коллег-журналистов, уже обращавшихся к этой теме, и еще раз рассмотрим некоторые опасные инициативы правительства применительно к горной промышленности:

1. Заставим инвесторов отдать государству 20-процентную долю в своих предприятиях.

Вот ведь додумались! Это с какого перепуга инвестор, который вкладывает в производство свои кровные, должен отдать государству какую-то долю, помимо положенных к уплате законных налогов и других выплат? Государство никогда не будет вкладывать деньги вместе с инвестором на паритетных началах. Государство никогда не защитит инвестора от наездов местного населения и госорганов. Очевидно, предполагается что инвестор - круглый дурак и, даже видя такой беспредел, все равно побежит к нам с инвестициями. Нет, не побежит, и если кто-то мечтает об обратном, то это он и есть не очень умный человек.

2. Давайте будем прессовать буржуев-инвесторов, пока они не изъявят добровольное желание участвовать в процессе грубого доения.

Например, гендиректора одной уважаемой компании бросают в кутузку и угрозами заставляют заплатить деньги за вырубку арчи. На предложение пойти в суд и рассмотреть законность этих требований начинают угрожать еще больше. Какой такой суд, ты не умничай, деньги давай! И дает ведь.

3. Другую уважаемую компанию штрафуют на огромные суммы за то, что она не приступила к строительству фабрики.

И никакие разъяснения, что фабрика – это сложный комплекс инфраструктурных и технологических сооружений, а не одна отдельно стоящая коробка, нет, эти разъяснения не работают. Вынь и покажи именно объект, на котором будет написано крупными буквами: ФАБРИКА!

4. Или наезд на не менее уважаемую компанию, общая сумма инвестиций которой уже приближается к отметке в 200 млн долларов.

На вашей территории есть деревья ценных пород, поэтому платите 5 млн долларов за их вырубку! И предложения поехать на место и посмотреть, что никто не прикоснулся к этим деревьям, не работают. Более того, при более внимательном рассмотрении вопроса становится явным, что ценных деревьев там нет и в помине, разве что мало кому нужный кустарник, хотя и за него компания готова по закону заплатить разумную сумму.

5. С одной немаленькой бюджетообразующей компанией не подписывают некое стратегическое соглашение.

Да, много вопросов к этой компании, но вы же там, наверху, за что-то зарплату получаете, в креслах сидите, так уже найдите какое-то приемлемое для всех решение. А не можете – так и скажите, и поезжайте себе, скажем, на рыбалку. Больше пользы для страны, сами себя хотя бы кормить будете, не за наш счет.

Секрет массового прессинга прост: чем больше экспроприирует у буржуев Финпол, Генпрокуратура, МВД или другое силовое ведомство, тем больше оно закачает средств на спецсчет, с которого потом 30% заберет себе на карманные расходы! А особо отличившиеся передовики и звездочки еще получат как бонус! Какой умник до этого додумался? Ведь наши силовики могут доить только тех, у кого есть реальная копеечка, их абсолютно не интересует законность своих действий, главное – прогнуться перед более высоким начальством, вплоть до… Ну вы понимаете…

Я тут недавно слышал разговор неглупых людей, возмущавшихся вредительскими действиями некоторых правительственных организаций.

Прозвучало такое предложение: вот бы правительство поручило силовикам обеспечить ввод в действие объектов, которые в короткий срок могут принести стране огромные деньги. Например, Финполу поручить курировать ввод в эксплуатацию фабрики на месторождении Куру-Тегерек. Генпрокуратуре – кураторство над месторождением Чаарат. Антикоррупционщикам давайте поручим скорейший запуск Джеруя. И так далее. Пусть наши мужественные силовики прекратят охоту за легкой добычей – дойными инвесторами, а будут своим авторитетом отгонять возможных стервятников от курируемого объекта. Не сомневаюсь, что любая компания оценит законную помощь силовиков и сама, без грубой дойки, законно премирует своего куратора за законное содействие в скорейшем вводе объекта.

Да, сегодня реальная задача для развития экономики – срочно вводить промышленные объекты в эксплуатацию, это огромные поступления в бюджет страны! При этом особая роль должна достаться экологам и органам местного самоуправления, ведь по сути, соблюдение экологии и интересов местных сообществ – основной критерий кураторства. А вот если кто-то будет мешать работе инвестора, то куратор обязан показать свою силу и влияние. Надо принять положение о вырубке деревьев, о котором говорят годами – добейтесь принятия такого положения, ведь его блокирование – это настоящее вредительство. Вдумайтесь, в постановлении речь идет не просто о вырубке деревьев, но и о компенсационной выплате, за счет которой предприятия лесхоза высадят новые – даже не деревья – целые леса!

Не сегодняшнее преследование инвесторов с подлавливанием их на каких-то мелких нарушениях, на которые мы сами же и заставляем их идти, а именно такое соревнование между правоохранительными органами будет настоящим благом для народа и страны!

А теперь обещанное пояснение к заголовку этой статьи:

Фразой «Одними удавками войны не выиграешь» начинается один из самых пронзительных монологов романа «Бег» М. Булгакова, который произнес вестовой Крапилин, обращаясь к генералу Хлудову. «Бег» - это роман о страшной Гражданской войне, которая, по сути, явилась порождением политического безволия и бессилия тогдашних российских политиков, ввергших страну в пучину анархии и экономической разрухи, приведшим к миллионным жертвам. Упаси нас Всевышний от повторения в нашей стране событий, описанных в великом романе.

Проснется ли наше правительство? Хватит ли у него воли, сил, желания и умения исправить ситуацию?