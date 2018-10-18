Борца с коррупцией восстановили в должности. Анара Мамбеталиева возвращается в Госэкотехинспекцию

Незаконно уволенная пресс-секретарь ведомства вернется на службу уже завтра

Пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анару Мамбеталиеву восстановят в должности. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

Как стало известно, на работу она выходит с 19 октября текущего года, то есть завтра.

«Продолжу служить родине с 19 октября», - написала она.

Мамбеталиева также опубликовала фото приказа о ее восстановлении на работу.

Напомним, Анару Мамбеталиеву отстранили от занимаемой должности после того, как она публично заявила о коррупционных схемах в Госэкотехинспекции.

Позже рабочая комиссия аппарата президента заявила, что Мамбеталиева была уволена незаконно.



Vesti. KG

