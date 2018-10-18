Борца с коррупцией восстановили в должности. Анара Мамбеталиева возвращается в Госэкотехинспекцию  

Незаконно уволенная пресс-секретарь ведомства вернется на службу уже завтра
Пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анару Мамбеталиеву восстановят в должности. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.
Как стало известно, на работу она выходит с 19 октября текущего года, то есть завтра.
«Продолжу служить родине с 19 октября», - написала она.
Мамбеталиева также опубликовала фото приказа о ее восстановлении на работу.
Напомним, Анару Мамбеталиеву отстранили от занимаемой должности после того, как она публично заявила о коррупционных схемах в Госэкотехинспекции.
Позже рабочая комиссия аппарата президента заявила, что Мамбеталиева была уволена незаконно.
Vesti. KG
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