Генеральная прокуратура продолжает проверку по сокращению уголовного дела Молдомусы Конгантиева.
Генеральная прокуратура продолжает проверку по сокращению уголовного дела Молдомусы Конгантиева. Об этом порталу SUPER.KG сообщила пресс-секретарь ведомства Наргиза Куватова.
По ее словам, итоги проверки еще не подведены.
Президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с народом Таласской области 12 июля заявил, что он поручил Генеральной прокуратуре провести проверку уголовного дела Конгантиева и дать правовую оценку решению следствия.
13 июля Генпрокуратура информировала, что перевела к себе указанное уголовное дело из Госкомитета нацбезопасности и начала проверку.
ГКНБ сократил возбужденное на Конгантиева уголовное дело 18 июня с аргументацией "отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого".
Источник: super.kg, gezitter. org
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