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Генпрокуратура: "Итоги проверки по сокращению уголовного дела Молдомусы Конгантиева еще не подведены"

Генеральная прокуратура продолжает проверку по сокращению уголовного дела Молдомусы Конгантиева. 

    
 
Генеральная прокуратура продолжает проверку по сокращению уголовного дела Молдомусы Конгантиева. Об этом порталу SUPER.KG сообщила пресс-секретарь ведомства Наргиза Куватова.

 

По ее словам, итоги проверки еще не подведены.

 

Президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с народом Таласской области 12 июля заявил, что он поручил Генеральной прокуратуре провести проверку уголовного дела Конгантиева и дать правовую оценку решению следствия.

 

13 июля Генпрокуратура информировала, что перевела к себе указанное уголовное дело из Госкомитета нацбезопасности и начала проверку.

 

ГКНБ сократил возбужденное на Конгантиева уголовное дело 18 июня с аргументацией "отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого".

 

 

 

 

Источник: super.kg, gezitter. org

           

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