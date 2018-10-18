Мадумаров: Я не раб должности

Политик Адахан Мадумаров никогда не обращался к власти с просьбой о должности. Об этом он заявил в интервью радио "Марал".





Политик Адахан Мадумаров никогда не обращался к власти с просьбой о должности. Об этом он заявил в интервью радио "Марал".

По мнению политика, человек никогда не должен быть рабом должности. Не должность делает человека сильным и авторитетным.

"Должность не чья-то собственность, чтобы ее предлагать, она государственная. Если у стоящих во власти глубокие политический потенциал и опыт, то предлагают должность. Но может возникнуть вопрос, сможешь достичь цели с такими руководителями. Я отказался от должности, когда не совпали позиции с Бакиевым. Не хочу быть рабом должности. Позже Бакиев снова предложил пост, но не стоит идти повторно, если один раз уже вышел из доверия", - сказал Мадумаров.

Как отметил политик, в настоящее время критикующие Мадумарова в свое время пользовались бакиевскими щедротами.

"Ни разу в жизни не служил какому-либо человеку, не собираюсь этого делать и впредь. Во времена корыстолюбия и рвачества чистых людей шельмуют. В бакиевское время я не получил даже ручки, в отличие от тех, кто получал квартиры. Народ ищет человека, который каждый день выражает свое мнение. Никто не ищет тех, кто набил рот толокном и молчит, потому что они никому не нужны", - отметил политик.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org