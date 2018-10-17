Чиновники в очередной раз обещают снизить процентные ставки по ипотеке

Необходимо проработать механизмы снижения не только ипотечной процентной ставки, но и стоимости жилья.



Необходимо проработать механизмы снижения не только ипотечной процентной ставки, но и стоимости жилья. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросу реализации программы «Доступное жилье — 2015-2020».

«Обеспечение населения доступным жильем является приоритетной задачей правительства. На сегодня для финансирования программы «Доступное жилье — 2015-2020» из республиканского бюджета было выделено 3,6 миллиарда сомов. Это позволило обеспечить жильем более 3,5 тысячи семей», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Для дальнейшего финансирования ипотечной программы правительство дополнительно изыскало 500 миллионов сомов. Глава правительства признает, что этих средств недостаточно для обеспечения жильем всех нуждающихся.

Мухаммедкалый Абылгазиев потребовал проработать механизм снижения процентной ставки, а также выработать действенные меры для снижения самой стоимости приобретаемого заемщиками жилья.

Ранее глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев обещал президенту страны, что с осени 2018 года ГИК снизит процентные ставки до 7 процентов для работников бюджетной сферы.



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