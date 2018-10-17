Вместо Мээрбека работает Сатылганов

Мээрбеку Мискенбаеву довелось поработать на должности советника директора «Мегакома».





Мээрбеку Мискенбаеву довелось поработать на должности советника директора «Мегакома». Теперь вместо него эту должность занял Эстебес Сатылганов, который после 2010 года временно проработал на должности акима Иссык-Атинского района. После 2010 года он был членом общественной организации «Айкол Ала-Тоо», но спустя некоторое время у него возникли разногласия с другими членами организации и его исключили оттуда. В узких кругах поговаривают, что у него хорошие отношения с родным младшим братом президента Асылбеком Жээнбековым.

Источник: газета «Фабула пресс» №67 от 16.10.2018 / стр. 4, gezitter. org