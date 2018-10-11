Житель Тюпского района хранил дома более 70 килограммов наркотика

Житель Тюпского района хранил дома 72,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
Житель Тюпского района хранил дома 72,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков успешно проведена спецоперация по выявлению, пресечению и ликвидации канала наркотрафика в крупных размерах.
По фактам возбуждено уголовное дело по статье 247 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР.
В рамках уголовного дела 6 октября проведен санкционированный обыск по месту жительства гражданина С.Ж., 1970 года рождения, проживающего в одном из сел Тюпского района. В одной из комнат оперативники обнаружили шесть мешков с марихуаной.
Задержанный водворен в ИВС. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к распространению наркотиков.
Напомним, ранее в Тюпском районе задержаны двое мужчин с 45 спичечными коробками с гашишем.
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