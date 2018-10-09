Работникам некоторых учреждений культуры, искусства и образования на 80% повысили оклады

На 80% повышены должностные оклады работников ряда учреждений культуры, искусства и образования.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба.
По его данным, решение принято в целях улучшения условий оплаты труда. Таким образом, установлен коэффициент кратности к должности окладам в размере 1,8.
Повышение оклада коснется работников Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова, Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, Ошского национального драматического театра имени С. Ибраимова, Национального исторического музея, Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева, Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т. Океева, Департамента кинематографии.
Кроме того, на 80% увеличены должностные оклады профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров и иллюстраторов Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, Кыргызского государственного музыкального училища имени М. Куренкеева,- Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова и Ошского Государственного музыкального училища имени Ниязалы.
"Азаттык"
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