Пресс-секретаря из Гостехинспекции восстановят в должности, а некоторых чиновников уволят

Комиссия, созданная в аппарате президента страны для изучения вопросов, озвученных в обращении бывшего пресс-секретаря Госинспекции по экологической и технической безопасности Анары Мамбеталиевой, завершила проверку указанных фактов.

Так, комиссия постановила - решение об освобождении Анары Мамбеталиевой от занимаемой должности было принято преждевременно и в нарушение требований действующего законодательства. Соответствующий акт прокурорского реагирования направлен в Госэкотехинспекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Проверка законности выплаты премий и материальной помощи сотрудникам центрального аппарата и территориальных подразделений Госэкотехинспекции установила, что в нарушение установленных НПА за счет сэкономленных бюджетных средств по фонду оплаты труда выдавались премии работникам не в качестве поощрения за результаты работы, а как дополнительная заработная плата со ссылкой на праздничные даты.

Например, за 2016 год произведены выплаты премий к праздничным датам на более чем 5 млн сомов, а в 2017-м - на более чем 2 млн сомов.

Установлено также, что за счет сэкономленных бюджетных средств по фонду оплаты труда необоснованно выплачивались работникам Госэкотехинспекции за 2016 и 2017 годы более чем на 3,5 млн сомов.

Проверка выявила нарушения в деятельности работников финансово-экономического управления Госэкотехинспекции. На 1 сентября 2018 года работникам центрального аппарата переплатили зарплату на 396 тыс. 113 сомов.

Из кассы Госэкотехинспекции незаконно выданы средства наличными для приобретения подарков, документы на них отсутствуют.

Комиссия провела мониторинг в Госэкотехинспекции в сфере государственной гражданской службы и выявила грубые нарушения законодательства, а также по госзакупкам, в выплате премий и матпомощи и приобретению форменной одежды.

На вакантные административные государственные должности по трудовому договору и временные назначения длятся продолжительное время.

Отмечаются некомпетентность и отсутствие необходимой квалификации у руководства инспекции и низкая исполнительская дисциплина.

Комиссия пришла к заключению, что указанные в обращении Анары Мамбеталиевой доводы по имеющимся нарушениям закона частично подтвердились и свидетельствуют о грубых нарушениях и бездеятельности руководства ведомства.

Генпрокуратура рекомендует правительству рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности ряда должностных лиц Госэкотехинспекции, включая статс-секретаря, и привлечения к строгой дисциплинарной ответственности от начальников управлений до руководителя государственного органа.

Напомним, 24 августа уволенная сотрудница Госинспекции по экологической и технической безопасности КР Анара Мамбеталиева записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову и назвала имена трех крупных чиновников Госэкотехинспекции, которые, по ее мнению, неправильно используют государственные средства: это статс-секретарь Госэкотехинспекции Таалай Асылбеков, начальник отдела кадров Самат Керимкулов и начальник отдела финансового управления Гулкайыр Джумашева. Их она считает нечистыми на руку. Женщину уволили, но Совбез провел проверку по рекомендации президента.

Источник - Кактус