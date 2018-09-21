Кому это дает советы Муралиев?

Не остаются без дела побывавшие на больших должностях люди, даже если они на пенсии. Например, есть такой человек, Амангельды Муралиев, в свое время дослужился до премьера.
Не остаются без дела побывавшие на больших должностях люди, даже если они на пенсии. Например, есть такой человек, Амангельды Муралиев, в свое время дослужился до премьера. Чуть ранее был первым человеком в Оше, до сих пор остался привкус плова. Когда Временным правительством управляла Роза Отунбаева, она назначила этого человека на должность главы тех. аппарата, слагая с себя полномочия неоднократно выражала ему благодарность. В общем, он пользовался благоприятной репутацией, пока его сына не задержали.
И сейчас он не тратит время впустую. Наверное многие не знают, что Амангельды аксакал является незаменимым советником олигарха Аскара Салымбекова, у которого денег полно. Вряд ли хозяин «Дордоя» подпустил бы к себе близко советника, если бы от него не исходили умные идеи. Значит, Муралиев еще не исчерпал свой ресурс. Честно говоря, молодые специалисты, с дипломом из Вашингтона, неспособны дать такие советы, как этот человек. Стоило фракции СДПК предложить на должность омбудсмена 64-летнего Токона Мамытова, как некоторые критики попадали в обморок. Ай, знатоки, берите пример с олигархов. Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете дармоедами тех, кому за 60!
Источник: газета «Ачык Соз» №28 от 20.09.2018 / стр. 4, gezitter.org
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