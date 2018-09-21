Убийство У. Салянова: Подсудимый в суде заплакал и признал свою вину

В Первомайском районном суде сегодня, 20 сентября, рассматривалось дело по убийству Улана Салянова, брата бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой.



В Первомайском районном суде сегодня, 20 сентября, рассматривалось дело по убийству Улана Салянова, брата бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой.

А. Салянова просила отложить процесс из-за отсутствия адвоката. В зале суда также присутствовали потерпевшие по другому делу, в котором подозреваемым проходит этот же подсудимый. Они просили опросить их, так как курсировать из Оша в Бишкек довольно затратно.

Суд продолжил рассмотрение вопроса. Прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем сообщается, что подсудимый Эрмек Осмонкулов подозревается в совершении разбойного нападения несколько лет назад в Оше с применением пистолета и после этого, в ноябре 2017 года, в убийстве Улана Салянова.

Во время зачитывания обвинения подсудимый Э. Осмонкулов заплакал и полностью признал вину.

Улан Салянов был застрелен 6 ноября в своем доме в бишкекском жилмассиве Кок-Жар. Позже было установлено, что убийство совершили проникшие в его дом 3 человека.

По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин:

- Эрмек Осмонкулов, 1986 года рождения. Задержан 27 ноября 2017 года в Бишкеке.

- Асанэмир Абыкулов, 1983 года рождения. Задержан в январе 2018 года в Москве, решается вопрос об экстрадиции.

- Заур Насруллаев, 1988 года рождения, гражданин РФ. Задержан в августе 2018 года в Екатеринбурге, решается вопрос об экстрадиции.

Источник: Баракелде, gezitter.org