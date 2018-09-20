В МТСР КР обсудили проект стратегии коммуникации по искоренению детских браков в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время в обществе остро стоит проблема ранних браков, об этом заявила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова на консультативной встрече по обсуждению проекта стратегии коммуникации по искоренению детских браков в Кыргызстане.

В настоящее время в обществе остро стоит проблема ранних браков, об этом заявила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова на консультативной встрече по обсуждению проекта стратегии коммуникации по искоренению детских браков в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

По ее словам, зачастую встречаются факты, когда совсем молодых девушек без их согласия выдают замуж. А это, безусловно, негативно отражается на дальнейшую их судьбу.

«Конечно, проблема имеет очень серьезные последствия не только для этой семьи, конкретно этой девушки, но и в целом для общества. Выйдя замуж в несовершеннолетнем возрасте, девушки практически остаются без образования, впоследствии соответственно они не могут трудоустроиться. Кроме того, ранний брак подвергает к риску насилия со стороны мужа и его родственников, а также влияет на репродуктивное здоровье молодых мам. Следует отметить, что ранние браки в основном распространены в сельской местности. Законодательством Кыргызстана установлены уголовная ответственность, за принуждение к браку несовершеннолетних лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Но, к сожалению, не всегда можно наказать виновных. Для решения данной проблемы необходимо комплексное изменение отношения общества к этому вопросу», - сказала Т.Исакунова.

Согласно данным исследования ЮНИСЕФ, каждая седьмая девочка или 13.9% девочек в возрасте 15-19 лет были замужем или проживали в союзе. По расчетам около 236,000 женщин в Кыргызстане в возрасте 20-24 лет, вступили в брак до совершеннолетия, при этом динамика распространенности практики детских браков показывает, что не снижается. «Вступление в брак в детском и раннем возрасте имеет необратимые последствия для девочки на протяжение всей ее жизни», – сообщила постоянный представитель ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо.

Как отметили в Министерстве, ЮНИСЕФ намерен продолжать поддерживать усилия Правительства в этом направлении, и работать для того, чтобы каждая девочка и каждый мальчик могли сделать собственный выбор вступать в брак или нет.

На встрече приняли участие представители министерств и ведомств, ответственных за реализацию плана по реализации Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР, направленный на предотвращение ранних браков, а также представители Посольства Великобритании, представительства Европейского союза, агентств ООН и гражданского общества.





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