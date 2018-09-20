Аннулированы дипломы 39 студентов в Баткене. Документы выдали незаконно

ГКНБ раскрыл коррупционную схему, в которой участвовал бывший ректор вуза. Возбуждено уголовное дело
АКС ГКНБ пресекла устойчивую коррупционную схему по незаконной выдаче дипломов о высшем образовании в Баткенском Государственном университете (БатГУ).
Установлено, что в 2017 году бывший ректор БатГУ Г.М, вместе с работниками данного учебного заведения А.П., Г.Б., Р.Дж., Н.Х., М.Б., М.М., М.М., директорами Кызыл-Кийского колледжа Т.О. и музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Э.М., путем подлога поддельных академических справок, осуществляли незаконное зачисление студентов якобы обучавшихся в других вузах страны на выпускные курсы Баткенского Государственного университета. Таким образом 56 студентов незаконно зачислили в БатГУ.
По данному факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям 304-4 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), 315-4 ч.2 (Служебный подлог) и 350-4 ч.5 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.
Баткенский райсуд признал А.П, М.Б., Т.О., Н.Х., М.М., М.М. и Р.Дж виновными по ст.350-4 ч.6 и приговорил их к лишению свободы от 5 до 7 лет (условно). В отношении Г.М., Г.Б и Э.М. судопроизводство прекращено за истечением срока давности. Суд также постановил признать недействительным и аннулировать дипломы о высшем образовании 39 студентам.
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