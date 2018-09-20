Токону Мамытову не довелось побывать только премьер-министром и президентом…

Несколько человек выдвинули кандидатуры на должность омбудсмена Кыргызстана. Очевидно, что среди них достойным является Токон Мамытов.
Несколько человек выдвинули кандидатуры на должность омбудсмена Кыргызстана. Очевидно, что среди них достойным является Токон Мамытов. У других опыта мало, они легковесны, не проработали на больших должностях. Как известно народу, не осталось должностей, где не проработал Токон Мамытов. На протяжении многих лет работал на руководящих должностях в ГКНБ и стал генерал-лейтенантом. Дважды управлял пограничной службой. Был заместителем министра обороны, депутатом, вице-премьер-министром, губернатором, руководителем госпредприятия «Кыргызалтын», советником главы правительства. Работал много, но в отличие от других, за ним не ходят разговоры о том, что он «съел» и «выпил». Можно сказать, что работает сравнительно чисто. Не побывал он только на должности омбудсмена и образно говоря, на посту премьер-министра и президента. На счет двух последних двух должностей ничего не можем сказать. Но можно быть уверенными в том, что господин Токон хорошо поработает на должности омбудсмена. Наверное, и Жогорку Кенеш сделает соответствующие выводы…
Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 19.09.2018 / стр. 3, gezitter. org
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