Раев: "Тои и юбилеи надо проводить на благо не желудка, а сердца"

Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести пятилетний мораторий на проведение празднеств и юбилеев на государственном уровне.



Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести пятилетний мораторий на проведение празднеств и юбилеев на государственном уровне. По мнению народного избранника, необходимо запретить подобные мероприятия в условиях дефицита бюджета. Правительство поддерживает предложение, при этом отмечает значимость каждого юбилея. В рамках этой темы мы поговорили с бывшим министром культуры Султаном Раевым.

- Ваше мнение по данному предложению?

- Я думаю, что это правильно, если учитывать сегодняшнюю экономическую ситуацию и возможности нашего бюджета. Бывают национальные, локальные, местные юбилеи. Районные юбилеи можно провести на местном уровне. По данному вопросу должны поработать экспертные группы. Надо рассмотреть с прагматической точки зрения, какую пользу приносят. Это хорошее предложение, чтобы работать, не допуская лишних расходов.

- Во вашему мнению, найдёт предложение поддержку, будет реализовано?

- Правительство на 2018 год определило 105 мероприятий. Нельзя забывать про заслуженных, великих личностей, которые внесли вклад в культуру и другие сферы. Если посмотреть реальным взглядом, то проходит время, когда забивали лошадь, устраивали той. Мероприятие отмечается без жирных от еды рук, с новым подходом. Даже если полностью не прекратить, надо обратить внимание на сокращение количества и пользу юбилеев. Не говорить, что этот писатель – такой, а этот – другой, надо распространять смысл духовного наследия, продумать аспект полезности.

- Как вы сами сказали, есть важные мероприятие. Если инициатива воплотится в реальность, то какие можно предусмотреть альтернативные пути?

- У каждого государства есть идеология, свои ценности. Поэтому юбилеи проводиться будут. Надо просто изучить, проанализировать, посмотреть, что оставит след. Есть народная гордость, достояние нации. Например, памятник, музей Курманжан датки. На это ушли средства, но памятник остался. Организацию тоя в ее честь взяло на себя местное население. Такие случаи есть. Одним словом, если проводить празднества так, чтобы насытить не желудки, а духовный мир, рассмотреть в плане полезности, то будет лучше.

- Спасибо за интервью.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org