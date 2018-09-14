Поднят вопрос директоров, сжимающих в руках школы

Скандал вокруг директора бишкекской школы №95 и данного образовательного учреждения стал достоянием общественности. Этот случай поднял вопрос ротации директоров школ, на протяжении 20 лет управляющих школами.





Скандал вокруг директора бишкекской школы №95 и данного образовательного учреждения стал достоянием общественности. Этот случай поднял вопрос ротации директоров школ, на протяжении 20 лет управляющих школами.

Горюющие по ушедшему директору

Бишкекская мэрия провела ротацию, поставив директора столичной школы №95 Анару Акмашеву руководить школой №40. Трудовой коллектив школы №95 в знак протеста объявил забастовку, распространив через WhatsApp сообщение родителям учеников с предупреждением, что "занятий не будет, не надо отправлять детей в школу".

12 сентября вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева, глава аппарата мэрии Балбак Тулобаев отправились в школу №95 и встретились с учителями и родителями. В настоящее время занятия идут в обычном режиме, сообщила радио "Марал" заместитель руководителя Управления образования г. Бишкека Наталья Никифорова:

- Все учителя вышли на работу. С родителями проводят разъяснительную работу. Трудовой коллектив испытывает определенное беспокойство по поводу будущего руководителя. Они получили от мэрии все ответы на все вопросы. Сейчас обязанности директора исполняет учитель кыргызского языка. Это можно назвать ротацией директоров. 40-я школа тоже нуждается в развитии. Поэтому для нового директора имеется достаточный фронт работ.

В школу №95, где произошёл скандал перед началом учебного года, директор пока не назначен. Чтобы узнать обстоятельства произошедшего, мы связались с завучем данной школы, однако она отказалась открыто называть свои имя и фамилию, однако не стала скрывать, что в коллективе есть те, кто раскачивает ситуацию:

- Мы работаем. Слышите голоса детей? Работаем в обычном режиме. Когда вы позвонили, я была на уроке, поэтому не смогла ответить. Сейчас вышла с урока, потом снова пойду на урок. Уроки идут. Но есть провокация. Не знаю, с чьей стороны.

Милиция вмешается в школьный скандал

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев связал смену директора в школе №95 с ротацией руководителей образовательных учреждений города. Отдельные средства массовой информации до этого писали, что бывший директор школы №95 Анара Акмашева занималась незаконным сбором денег с родителей. Однако Тулобаев заявил, что подобной жалобы не было, добавив, что разворачивающиеся вокруг 95-й школы события начали расследовать силовые правоохранительные органы:

- Среди родителей есть журналисты, политики, Из-за того, что есть такие известные люди, вопрос быстро стал достоянием общественности. Здесь есть провокация. Кто-то устроил саботаж. Сейчас мы расследуем, кто именно. Кто-то начал, другие за ним потянулись. Правоохранительные органы всё это проверят.

Этот случай поднял вопрос директоров, на протяжении двадцати лет сжимающих школы в своих руках. Как заверила мэрия Бишкека, ротация руководителей школ столицы будет продолжена. Зампред парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, депутат Тазабек Икрамов призвал уволить учителей, которые бросили свою работу:

- Это признак того, что начали беспокоиться о том, что с приходом нового директора не смогут работать с элементами коррупции, что вскроются их дела по сбору денег. Это государственная работа, поэтому должны работать кого и куда назначат. Учителей, которые бросили работу - погнать с работы. Как можно, стоит уйти директору, так снова и снова выходят на пикет с заявлением, что им нужен новый директор.

"Есть устроившие из школы бизнес"

В Кыргызстане недостаток количества школ является злободневной проблемой, ещё большей проблемой является управление имеющимися школами. Как отмечает Чолпон Орозобекова, руководитель Института Булан, занимающегося изучением проблем образования, директора школ превратили школы в бизнес:

- Необходимо изменить так, чтобы директора школ избирались трудовым коллективом на пятилетний срок. Дело в том, что они, занимая на протяжении 20-25 лет директорскую должность, особенно в городе Бишкеке, превратили школы в собственный бизнес. Придумали "вступительный взнос", "классную копилку". Все это незаконно. Директора открыли так называемые "благотворительные советы", есть случаи, когда вместе с родителями организовывают "мафию".

Школа №95 в микрорайоне Джал построена на средства китайского кредита и сдана в эксплуатацию в 2017 году. В школе работает около 70 учителей, число учащихся превышает 1300 детей. В Бишкеке есть 98 государственных средних школ, в которых получают образование 156 тысяч детей.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org