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В Бишкеке пройдут Дни кино тюркоязычных стран

Бишкек, "Саясат. kg".  Начало 18:00. Вход свободный

 

 

В рамках  шестого заседания Комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам «Кино анимация» Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА)13-16 сентября 2018 года в кинотеатре «Манас» пройдут  Дни кино тюркоязычных стран.

 

 На церемонии открытия Дней кино, которая состоится 13 сентября,  примут участие парламентские депутатыАзербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, представители министерств культуры и дипломатических учреждений, деятели культуры, кинорежиссеры, аниматоры и другие.


В программе  будут показаны азербайджанская картина «Кызыл бакча» (пер. «Красный сад»), казахстанский «Оралман» («Репатриант» - возвратившийся), кыргызстанский «Тунку кырсык» («Ночная авария»), турецкие «Буудай» («Пшеница») и «Айла».

 

Начало 18:00. Вход свободный

 

           

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