В Бишкеке пройдут Дни кино тюркоязычных стран

Бишкек, "Саясат. kg". Начало 18:00. Вход свободный
В рамках шестого заседания Комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам «Кино анимация» Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА)13-16 сентября 2018 года в кинотеатре «Манас» пройдут Дни кино тюркоязычных стран.
На церемонии открытия Дней кино, которая состоится 13 сентября, примут участие парламентские депутатыАзербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, представители министерств культуры и дипломатических учреждений, деятели культуры, кинорежиссеры, аниматоры и другие.
В программе будут показаны азербайджанская картина «Кызыл бакча» (пер. «Красный сад»), казахстанский «Оралман» («Репатриант» - возвратившийся), кыргызстанский «Тунку кырсык» («Ночная авария»), турецкие «Буудай» («Пшеница») и «Айла».
Начало 18:00. Вход свободный
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!