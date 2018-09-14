В Бишкеке пройдут Дни кино тюркоязычных стран

Бишкек, "Саясат. kg". Начало 18:00. Вход свободный

В рамках шестого заседания Комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам «Кино анимация» Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА)13-16 сентября 2018 года в кинотеатре «Манас» пройдут Дни кино тюркоязычных стран.

На церемонии открытия Дней кино, которая состоится 13 сентября, примут участие парламентские депутатыАзербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, представители министерств культуры и дипломатических учреждений, деятели культуры, кинорежиссеры, аниматоры и другие.



В программе будут показаны азербайджанская картина «Кызыл бакча» (пер. «Красный сад»), казахстанский «Оралман» («Репатриант» - возвратившийся), кыргызстанский «Тунку кырсык» («Ночная авария»), турецкие «Буудай» («Пшеница») и «Айла».

Начало 18:00. Вход свободный