Иса Омуркулов не спешит исполнять решение политсовета СДПК по Кожобеку Рыспаеву

По словам депутата Ирины Карамушкиной, лидер фракции «социал-демократов» сказал повременить с этим вопросом
Парламентские «социал-демократы» вопрос об исключении Кожобека Рыспаева из своих рядов на ближайшем заседании фракции поднимать не будут. Об этом Vesti.kg рассказал депутат Дастан Бекешев.
- В повестке дня обсуждение по поводу Рыспаева не значится, - пояснил он. - Вообще стоит уточнить в законе, возможно ли его исключить. Хотя в СДПК уже ранее практиковалось исключение депутатов путем голосования.
В свою очередь его коллега Ирина Карамушкина отметила, что уже обращалась к лидеру фракции с предложением выполнить рекомендации политсовета СДПК.
- Иса Омуркулов ответил мне, что с этим стоит повременить, - сказала она Vesti.kg. - Сколько времени, он не уточнил. Я уверена, что исключить Рыспаева стоит, потому что он уже не член нашей партии. Но почему -то до сих пор чувствует себя очень вольготно и даже просит торага создать какую-то комиссию. Думаю, что мы все-таки обсудим данный вопрос, если конечно не вмешаются «высшие силы».
Ирина Юрьевна добавила, что исключить парламентария из фракции возможно, и напомнила, что в свое время это коснулось Жанара Акаева.
- Жанар Акаев стал свободным депутатом, он не может возглавлять комитеты или отправляться в командировки от фракции, - заключила она.
Поясним, сегодня Кожобек Рыспаев заявил, что исключить его из фракции СДПК без собственного заявления - невозможно. Об этом сообщают отечественные СМИ.
«Я проконсультировался с юристами. Они объяснили, что если депутата исключили из партии, то покинуть фракцию он может по своему заявлению. Писать его я не намерен», - заверил он.
Напомним, в конце августа политсовет СДПК принял решение исключить из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева. Кроме того, одноименной парламентской фракции также было рекомендовано вычеркнуть его из своего списка и отозвать с должности председателя комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.
Source: https://vesti.kg
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