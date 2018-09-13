Иса Омуркулов не спешит исполнять решение политсовета СДПК по Кожобеку Рыспаеву

По словам депутата Ирины Карамушкиной, лидер фракции «социал-демократов» сказал повременить с этим вопросом

Парламентские «социал-демократы» вопрос об исключении Кожобека Рыспаева из своих рядов на ближайшем заседании фракции поднимать не будут. Об этом Vesti.kg рассказал депутат Дастан Бекешев.

- В повестке дня обсуждение по поводу Рыспаева не значится, - пояснил он. - Вообще стоит уточнить в законе, возможно ли его исключить. Хотя в СДПК уже ранее практиковалось исключение депутатов путем голосования.

В свою очередь его коллега Ирина Карамушкина отметила, что уже обращалась к лидеру фракции с предложением выполнить рекомендации политсовета СДПК.

- Иса Омуркулов ответил мне, что с этим стоит повременить, - сказала она Vesti.kg. - Сколько времени, он не уточнил. Я уверена, что исключить Рыспаева стоит, потому что он уже не член нашей партии. Но почему -то до сих пор чувствует себя очень вольготно и даже просит торага создать какую-то комиссию. Думаю, что мы все-таки обсудим данный вопрос, если конечно не вмешаются «высшие силы».

Ирина Юрьевна добавила, что исключить парламентария из фракции возможно, и напомнила, что в свое время это коснулось Жанара Акаева.

- Жанар Акаев стал свободным депутатом, он не может возглавлять комитеты или отправляться в командировки от фракции, - заключила она.

Поясним, сегодня Кожобек Рыспаев заявил, что исключить его из фракции СДПК без собственного заявления - невозможно. Об этом сообщают отечественные СМИ.

«Я проконсультировался с юристами. Они объяснили, что если депутата исключили из партии, то покинуть фракцию он может по своему заявлению. Писать его я не намерен», - заверил он.

Напомним, в конце августа политсовет СДПК принял решение исключить из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева. Кроме того, одноименной парламентской фракции также было рекомендовано вычеркнуть его из своего списка и отозвать с должности председателя комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.



Source: https://vesti.kg