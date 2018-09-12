Данияр Абдыкаров: "Ни в каких условиях я не встречался с Камчы Кольбаевым"

Опубликованный в выпуске газеты "Фабула" от 11 сентября 2017 года и интернет-сайтах материал о якобы произошедшей моей встрече с Камчы Кольбаевым не соответствует действительности.





- Опубликованный в выпуске газеты "Фабула" от 11 сентября 2017 года и интернет-сайтах материал о якобы произошедшей моей встрече с Камчы Кольбаевым не соответствует действительности. Считаю указанную статью и коллаж умышленным причинением ущерба моей репутации и преднамеренной дискредитацией системы, в которой я работаю. Я не встречался ни в каких условиях с упомянутым в статье гражданином и открыто заявляю, что намерен защищать в законном поле свое право по вышеуказанному материалу и коллажу", - говорит генерал-майор милиции Данияр Абдыкаров.

Напомним, в новом выпуске газеты "Фабула" и ряде других СМИ на прошлой неделе распространился материал под заголовком "Какой генерал склонил колени перед кримавторитетом Камчы Кольбаевым?", вызвал шумиху в общественности. Для нас тоже было загадкой, кто этот генерал.

"На основе результатов исследований и расследований оказалось, что генералом, склонившим колени перед "черными", оказался, по выражению пресловутого Камчыбека Жолдошбаева,"ит атар" [отстрельщик собак] Данияр Абдыкаров. Это событие произошло 4 августа этого года. Наверное, допустил большой "косяк", если судить по тому, что "повесив камчу на шею" явился с повинной к Камчы.

По информации собственных источников, на том месте генерала сняли на камеру. Таким своим поведением Абдыкаров причинил ущерб чести сотрудников милиции, опустив их авторитет.

Остаётся только качать головой, видя, как после такого дурного поступка хлопочет, чтобы "устроиться в ГКНБ", - было написано в публикации.

Источник: nazarnews.kg, gezitter. org