Повесился заместитель прокурора

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошева.
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошева. Согласно сообщению, Кожошев повесился. Главный надзорный орган никак не прокомментировал его смерть. Сообщил только о том, что будут проведены разбирательства. Торо Кожошев умер 10 сентября ночью. Неизвестно, по какой причине он наложил на себя руки. То ли Откурбек Жамшитов проявляет некомпетентность, то ли его уровень ограничен, в последнее время все больше людей недовольны работой прокуратуры. Это обстоятельство говорит о проблемах в системе прокуратуры, о том, что рабочая атмосфера не соответствует ожиданиям.
Источник: газета «Фабула пресс» №57 от 11.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
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