Мэр Лондона Садик Хан принял участие в “Айтматовских чтениях”

Бишкек, “Саясат.kg”. “Айтматовские учения” в Лондоне организован посольством Кыргызской Республики в Великобритании.
Наряду с рядом известных британских политиков, мэр города Лондон Садик Хан принял участие в “Айтматовских чтениях”, организуемых посольством Кыргызской Республики в Великобритании, посвященных 90-летию великого кыргызского писателя Ч.Т.Айтматова.
В своем видео-выступлении Садик Хан прочитал отрывок из произведения Ч.Т.Айтматова «Джамиля».
В организации мероприятия оказал поддержку и содействие Секретариат Всепартийной парламентской группы дружбы «Великобритания-Кыргызстан» Парламента Великобритании.
Текст видео-выступления мэра Лондона Садик Хана:
“И пусть не совершенна моя картина - мастерство не сразу приходит, - но она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое беспокойство. И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор…Я смотрю на них - и слышу голос Данияра. Он зовет меня в путь-дорогу – значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски. Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!”.
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